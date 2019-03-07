【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到費半指數重挫衝擊，今日台股半導體類股表現疲弱，同時可成提出營運示警導致股價重挫拖累蘋概股，儘管台積電及大立光勉力維持在平盤附近，加上台塑四寶釋出營收展望樂觀支撐傳產類股，仍舊難以抵檔電子族群賣壓，加權指數收盤下跌 0.44%，失守 10 日線。

《國際金融市場焦點分析》

中國滬深兩市三大指數開盤漲跌不一，盤中大部分時間陷入震盪整理，上証指數一度失守 3100 點，個股走勢陷入嚴重分化，次新股、券商及有色金屬表現強勢，不過白酒、銀行及保險類股走勢相對疲弱，由於包含今日在內多個交易日兩市成交量皆突破萬億，券商股再度受到資金追捧，尾盤上演漲停潮，推升滬指勉強收於 3100 點之上，但 A50 期貨則受多數權重股重挫衝擊，下跌超過 300 點。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公佈原油庫存數據，美國截至 3 月 1 日止當週原油庫存扭轉前值急降，大幅增加 706.9 萬桶，庫存總數至總數約 4.5294 億桶，增加幅度遠超市場預期 120.3 萬桶，加以美中貿易談判無進一步消息，市場逐漸將焦點轉向經濟基本面上，導致昨日輕原油期貨下跌 0.6%；美元指數持續上揚，加以全球經濟趨緩，對於小麥進口量減少，導致小麥期貨下跌 2.76%。

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