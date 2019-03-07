遭質疑釋股緯穎比重過多 緯創發三點聲明

雜誌媒體報導，緯創 (3231-TW) 旗下緯穎 (6669-TE) 業績大幅成長，不過就在緯穎即將掛牌前，緯創持續出脫持股，持股從 100% 降到 51.2%，緯創今(7) 日公告，針對相關質疑發聲明，重申減少緯穎持股比例，主要是為了股權分散。

雜誌媒體質疑，緯穎 2014 年發行現增，多數由緯創董座林憲銘認購，以及其他內部人，緯創今日發出三點聲明，澄清相關情勢。首先，緯創指出，緯穎成立緣起，並非與企業分割，而是因當時伺服器產業 ODM Direct 需求 (資料中心與大型內容網站) 興起，與緯創原有 OEM 客戶產生利益衝突，衡量對緯創衝擊最小的情況，因此由緯穎現任總經理洪麗甯另行成立一新公司。

第二，緯創表示，由於緯創股東人數龐大，高達 10 多萬人，且多為散戶，股東結構分散，考量分配予緯創原股東認購執行上過於繁瑣，也有難度，加上股票無市場價格亦無流動性，不宜讓緯創股東承擔，因此考量後，決議將股票給予相信公司未來發展的緯穎員工、及轉投資公司員工認購。

第三，緯創強調，對緯穎持股比例下降，主要是為達股權分散，因此緯創放棄原股東部分認股權，改由緯創員工認股，另外還有 100% 子公司認購，且由於緯穎辦理現增，依公司法規定，保留發行新股總數約 10-15%，由緯穎員工認購，因此造成股權稀釋，但整體程序都符合法令規定，並未損及緯創股東權益。，

緯穎自 2017 年 11 月登錄上興櫃以後，營運表現亮眼，2017 年全年稅後純益為 12.08 億元，去年前 3 季稅後純益 42.96 億元，每股純益 29.62 元。

緯穎今日也發布聲明，長期以來，專注於客製化大型資料中心用整機櫃伺服器，和緯創現有持續發展單機伺服器策略不同；且隨著企業持續成長，原物料採購、日常營運皆需成本等，緯穎辦現增提高現金準備，也是為了市場變化，降低企業經營風險。