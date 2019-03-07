搶攻高端客群 頂級月子中心進駐新光新板傑仕堡

老字號頂級月子中心「璽悅月子中心」，今年 7 月將再拓點至板橋新光人壽的「新板傑仕堡」，這次更特別與新型態食療餐廳「銀廚」合作，提供板橋璽悅月子中心更多元的餐點服務。

板橋璽悅月子中心設於新光人壽的樂活宅「新板傑仕堡」，引進領先他館的設施，像是新生兒監測系統，新生爸媽不出房間，也能隨時透過螢幕察看嬰兒狀況，房間裡頭設置除塵殺菌系統，避免嬰兒和媽媽接觸到細菌，能安心休養。另外，還設有室內溫水游泳池、水療池、健身房、韻律教室、岩盤浴等設施供產婦使用。

板橋璽悅月子中心和以醫學為基礎的食療餐廳「銀廚」合作，由醫學中心首席營養師徐光華，與五星級飯店主廚陳俊忠一同研發養生健康菜色，使用小農在地食材，針對個別產婦，提供個人化的食療餐點，還引進飯店客房服務的概念，餐點現點現做，電梯直送月子中心。

銀廚除了服務產婦，也提供月子餐以外的餐點，是親朋好友探訪產婦後的聚餐好選擇。銀廚選擇入駐「新板傑仕堡」，是希望耕耘老中青三代食療服務，亦期藉此傳達環保、健康、預防醫學等觀念。

新光人壽最新推出的樂活宅「新板傑仕堡」，分為醫療大樓、樂齡宅、旅館三大區塊，合計三棟建物開發面積共 3,120 坪，樓地板約 2 萬多坪，未來每年可望挹注租金 2.8 億元。