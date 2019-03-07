投資移民批准率百分之百 ALC靠金融借貸執照獲佳績

「美國夢」長年為許多人所懷抱之夢想，而投資移民 EB-5 更是最受歡迎的移民管道之一，也是越來越多華人選擇移居美國的方式，近幾年申請門檻越來越難，美國借貸中心（American Lending Center，ALC）卻依舊維持綠卡申請批准率達百分之百的佳績，主要原因在於其擁有 EB5 和金融借貸雙執照。

EB-5 投資移民是於 1990 年代美國政府通過的移民計劃，申請條件有兩項，一是投資者須投入五十萬或一百萬美元的投資金額，金額差別取決於投資地點，目標就業區的投資金額為五十萬，像是偏遠農村、山區或高失業區等等。第二條件是所投資的項目，必須創造十個全職就業機會，包括雇用美國當地員工的直接就業，以及投資額透過經濟公式演算而得的間接就業。

美國政府為簡化投資流程，特別設立 EB5 區域中心計畫，用以匯集投資者的資金進行企業專案的開發、運作。申請移民者若選擇投資區域中心，不需參與後續的營運管理，且可以使用間接就業和衍生就業，對於移民者來說，是相對省心的投資標的，也是多數人選擇投資移民的途徑。

EB5 詐欺案時有所聞，有的投資者將錢投入之後，再也聯繫不上代辦公司，或是資金投入的區域中心專案未如期完工，都成為投資者在申請移民過程的不確定性，美國借貸中心（American Lending Center，ALC）全部項目都聘請第三方的專業監管公司，定期至現場勘查、撰寫報告，確定工程進度無虞下，ALC 再分期放款，確保資金正確使用并由第三方監管公司監管項目完工。創立近十年來，已成功協助數百位客戶獲得綠卡批准，并在全美 18 個州完成七十多個項目。

美國借貸中心執行長 John 沈（右）和營運長張宇寧（左）Stella 張。(ALC 提供)

絕大部分的人申請留學、移民，第一個想到的都是代辦公司，不過， ALC 並非移民公司，而是區域中心，除領有 EB5 執照外，還擁有州政府所頒發的金融借貸執照，所以同時也是金融借貸單位。也就是說，投資人的資金，是與 ALC 一併成為借貸實體，投資人也成為股東之一，藉由借貸執照資格，再將貸款發放出去。ALC 多與美國當地政府、銀行進行合作，包括來自中小企業局（SBA）、農業部（USDA）等單位的所申請貸款。

作為「雙執照」投資移民區域中心，讓 ALC 運用投資金方面有更多彈性。ALC 的項目中，EB5 資金處於第一順位，萬一投資專案出現問題時，投資人的資金可以順利撤出。在資金退場方面也相對自由，只要 I-829 永久綠卡申請遞交，便能取回資金。

「常常有人問，你們公司（ALC）沒有監管帳號，錢不是很容易被亂花嗎」，ALC 營運長 Stella 張特別提醒，監管帳號僅能代表投資人資金，在某段期間不會被挪用，並非真正保護投資人的保障。反觀 ALC 的雙執照身份，搭配第三方監管的方式，反而讓資金運用完全透明。

關於川普上任後的反移民政策，是否對 EB5 造成影響？Stella 表示，整體而言，不管哪種移民途徑，申請難度皆有所提升，不過就 EB5 投資移民而言，其法規和審核條款，川普並無權直接干涉，且與親屬移民、職業移民政策的目標群眾並不相同，目前尚未受到直接影響，但據悉移民局正在推動投資額的漲價法案，一旦通過，投資額將有可能從 $50 萬變為 $135 萬。