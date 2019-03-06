台股盤前─漲多修正賣壓四伏 留意季底結帳提前出

台股加權指數昨 (5) 日下跌 44.62 點，以 10305.26 點作收，成交量能縮至 1042 億元，今 (6) 日開盤前，可觀察到美股收小跌等待美中貿易協議進一步消息，日韓股甫開盤也遭壓在平盤下，法人認為，目前大盤面臨短線漲多後的修正賣壓，尤其外資賣壓開始加大，若觀望氣氛濃換手買盤不夠積極，不排除還會下探支撐。

三大法人昨合計賣超 88.14 億元，其中，外資賣超 70.28 億元、投信賣超 3.51 億元、自營商賣超 14.35 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 163 口至 25148 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1625 口至 53212 口。

美股方面，道瓊指數僅下跌 13.02 點或 0.05%，收 25806.63 點；標普 500 指數下跌 3.16 點或 0.11%，收 2789.65 點；那斯達克指數下跌 1.21 點或 0.02%，收 7576.36 點；費城半導體指數下跌 6.35 點或 0.47%，收 1356.90 點。

美國政府正式公告，延長美中貿易停戰期直到進一步公布，市場解讀休兵期無限延長；同時，美國表示對 2000 億美元中國產品加徵的 10% 懲罰性關稅稅率不會提高，也不會擴大加徵關稅的範圍，顯示國際局勢趨於樂觀趨勢不變。

市調機構集邦科技昨日最新報告指出，DRAM 供過於求比預期嚴重，大部分交易已改為每月計價，本季跌幅將從原估計的 25% 擴大至近 30%，且未來幾季價格仍面臨下修風險。

對此，南亞科預期，第 2 季 DRAM 市場需求可望較第 1 季好轉，而第 3 季逢傳統旺季，下半年市場需求將可較上半年好。

大立光最新公布 2 月合併營收 25.32 億元，月減 24%，年增 14%，略優於預期，大立光表示 3 月營收將優於 2 月，除了工作天數回復正常，客戶新機種也拉抬出貨力道；外資指出，多數智慧手機品牌業者紛紛導入三鏡頭產品，此趨勢有利鏡頭廠營運表現。

整體來看，台股連續 2 天拉回，昨日加權指數回測 10 日均線後勉強有守，若今日再次跌破 10 日均線，修正架構便成形，要留意續法人季底結帳動作開始加重。