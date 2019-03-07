【華冠投顧】盤中解析：反彈無力

華冠投顧 2019年3月7號11點11分

劉彥良 分析師

台股連跌三日後，在聯發科 (2454) 和台積電 (2330) 的止穩下展開反攻，唯預估量縮至千億以下，反彈力道薄弱。外資在期貨多單大減後，昨天現貨一口氣賣超 70 億元，完全印證我在連假前夕的分析，內資偷跑後外資就會跟進，接下來要觀察調節力道是否加大。

昨天表現強勁的光學族群，今天雖然續漲但漲幅不大，倒是資金跑回休息一陣子的散熱模組如雙鴻 (3324)、力致(3483) 和泰碩 (3338) 等，我認為該族群僅能以跌深反彈視之，因為大戶持股近幾周已在下降。

聯發科的轉強，也帶動 5G 相關個股向上，今天表現較強者有台揚 (2314)、中磊(5388) 和正文 (4906) 等等，不過光通訊族群並未表態，目前大多維持強勢整理格局，等待補量上攻。

弱勢股方面，多數為漲多後的獲利調節，包括同泰 (3221)、台表科(6278) 和寶一 (8222) 等，唯愛地雅 (8933) 因美國策略夥伴申請破產將造成 9 億元損失，開盤即跌停鎖死至今。



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