

◆盤勢分析

1. 週三晚間美股受到油價下跌，拖累能源股走勢，加上美光下跌 5.16%，導致費城半導體走弱，終場四大指數下跌 0.52% 到 1.70%，隨著企業財報季結束，投資者靜待下一個市場的催化劑，包括美國和中國之間潛在的貿易協議，以及重要經濟數據，如週五 (8 日) 將發布的非農就業報告。

2. 週三台股在權值股 2330 台積電小漲以及台塑集團股加上 2454 聯發科走強帶動下，指數以小高盤開出，盤中維持在 10300 點之上整理，終場指數上漲 51.89 點，以 10357.15 點作收，成交量為 998.68 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：成交量下降，維持量縮強勢整理。

(2) 均線：10 日均線為短期支撐，站回五日均線則有挑戰年線 10471 點附近的機會。

(3) 技術指標: 日 KD 短線整理，中期趨勢偏多。

4. 櫃買指數維持在五日線之上，相對於大盤強勢，主要權值股 3105 穩懋年線遇壓回檔整理，5347 世界先進持平，4966 譜瑞 - KY 維持在五日均線之上、6488 環球晶回測月線止穩走高，權值股整體仍屬強勢，生技股包括 1795 美時、4162 智擎、6547 高端等走強，後續指數有機會突破年線。

5. 三大法人合計買超 + 13.47 億元：外資買超 25.14 億元、投信賣超 4.83 億元、自營商賣超 0.83 億元。

6. 散熱：3324 雙鴻受惠於三星智慧手機訂單，加上顯卡散熱模組新單帶動，股價轉強；6230 超眾在日本電產入股，手機、網通、伺服器散熱模組訂單增溫，股價高檔整理；3017 奇鋐在市場摺疊手機問世，鉸鏈轉軸為關鍵元件，市場引發聯想，股價在族群中相對強勢，3653 健策受惠於 AMD 市佔率擴大，伺服器散熱片訂單成長，股價再度轉強。

7.PCB：2367 燿華智慧車用 HDI、電動車泛用厚銅板等引進新客戶，股價創波段新高、6552 易華電營收連續創四個月歷史新高，手機窄邊框全螢幕設計帶動 COF 需求增溫，股價強勢。

8. 矽晶圓: 受到市場傳出 3532 台勝科矽晶圓報價下滑影響，族群近期普遍回檔，但 6488 環球晶上半年報價維持上漲，股價止穩。

9. 面板: 2409 友達、3481 群創受惠於折疊手機推出，擴大可撓式面板產能，股價受激勵轉強。

10. 光學：3008 大立光 2 月營收 25.32 億元，年成長 14%，略優於預期，市場預估 3 月營收回溫，外資上調目標價，股價沿五日均線盤堅、3406 玉晶光在手機用鏡頭朝向多鏡頭下，股價站上年線。

11.IC 設計: 2454 聯發科搶進 5G 前段班，與 NOKIA 在 5G 互通測試，並延伸到醫療、汽車等領域，法人持續買超、6462 神盾出貨三星，外資估計有望打入華為、VIVO 等品牌，調高目標價，6533 晶心科在矽智財 RISC-V 架構出貨持續增長下，營運續強，挑戰年線、2388 威盛衝刺 AI 領域，股價走高、3034 聯詠第一季淡季不淡，全產品線表現良好，營運樂觀，外資持續買高推升股價。

12. 工業 4.0:2395 研華強攻 AIoT 股價走強，2049 上銀、1590 亞德客 - KY 工具機產業預估第二季落底，股價提前反應市場回溫、6275 元山營運逐季成長，股價創歷史新高。

13. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，4107 邦特、4163 鐿鈦、4162 智擎、1795 美時、6547 高端疫苗等走高。

14. 汽車相關: 2207 和泰車 RAV4 新車發表，新接單上看 3000 台，股價逼近前高、1319 東陽 AM 零件在北美風險帶動需求，股價突破半年線、3665 貿聯 - KY 在 TESLA 降價，市場預估市佔或將提高，股價站回年線。

15. 華為衝量，旗下 IC 設計海思投片量在 2330 台積電居冠，估計佔台積電營收比重 8%~9%，相關受惠公司包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6552 易華電、6147 頎邦等。

16. 外資資金持續匯入，據金管會統計，今年 1-2 月淨匯入 63.69 億美元，其中 1 月匯入 30.1 億美元，2 月 33.58 億美元，其中 2 月台股大漲 4.6%，外資買超台股 691 億元，在美元走勢轉弱趨勢下，資金回流機會仍大，對台股資金動能有利。

