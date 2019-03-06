力山、巨庭業外收益豐 法人看好3月起營運逐步提升

力山 (1515) 與巨庭機械(1539)1 月營收均表現亮眼，力山創新高，巨庭則寫一年來新猷，雖然 2 月受到工作天數減少下滑，但 3 月起可望逐步回升，兩家公司均有處分業外，力山於今年入帳，巨庭則於去年第四季認列，兩家業外每股盈餘貢獻度均達 3 元以上。力山在新款高階健身機產線陸續開出，及木土機轉單效益帶動下，1 月合併營收達 10.21 億元，年增 157.3%，單月營收一舉衝破 10 億元大關，創歷史新高。



法人指出，力山後續還有杭州廠售地效益，加上台中大里工業區總廠新產線陸續上線，本業與業外雙頭加持，今年營收、獲利可望雙創歷史新高。



巨庭 1 月營收達 2.87 億元，創 12 個月來新高，月增 109%，年減 11%。



巨庭目前在手訂單 5 億元，整體第一季業績會比去年第四季好。業外部分，巨庭去年第四季可望認列處分利益，法人估，處分利益每股貢獻 3 元，則全年每股獲利有機會上看 5 元實力。該公司預計 3 月中下旬董事會敲定財報數字。