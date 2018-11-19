力山出售轉投資土地及股權 潛在收益可觀 估Q4營運達全年高峰

力山 (1515) 日前公告將出售力武國際 (香港) 及其間接轉投資杭州力武機電股權，武廠占地 62 畝，法人指出，以目前每畝市價 300 萬人民幣計算，潛在利益可觀。力山第三季稅後淨利 0.85 億元，季增 57%，年減 38.8%，每股稅後盈餘為 0.47 元。



展望第四季，隨高毛利率跑步機產能逐步開出，預期單季獲利將為全年最高峰，10 月跑步機出貨量超過 5,000 台，較 9 月約 2,000 台大幅增加，目前規劃每條產線單月最大產量為 2,000 台，預期 11 月及 12 月營收將受惠產能開出逐月提升，且高毛利率跑步機出貨佔比提升，毛利率將可進一步攀高。



力山日前公告將出售力武國際 (香港) 及其間接轉投資杭州力武機電股權，武廠占地 62 畝，預期將在 6 個月內處分完畢，法人指出，以目前每畝市價 300 萬人民幣計算，潛在利益可觀。