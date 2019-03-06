〈工商界提建言〉林伯豐籲政府比照國際主要經濟體 降稅拚經濟

工商協進會今 (6) 日召開理監事聯席會議，工商協進會理事長林伯豐呼籲政府，應降稅拚經濟，檢討不合時宜的稅負，提供海外資金回台投資優惠稅率，並修訂產創條例，新增人才培訓投資抵減，提高研發投資抵減比例至 25%，他也提出以合理價格取得工業區土地等其他五缺問題，盼政府能予以解決。

林伯豐表示，今年國內外經濟充滿不確定因素，呼籲政府比照國際主要經濟體，「降稅拚經濟」，檢討包括貨物稅、印花稅等不合時宜的稅負，且股利所得稅率內外資應一致，並提供海外資金回台投資優惠稅率。

針對《產創條例》，林伯豐也指出，應新增人才培訓投資抵減，提高研發投資抵減比例，當年度抵減提高至 25％、3 年內提高至 20％；未分配盈餘用於投資，不應加徵 5％營所稅，且應溯及既往。

在穩定供電與電價議題上，林伯豐認為，應將核能作為備用電源，他也認為，離岸風電躉購價格太高，政府應公布計算參數，而天然氣儲存設施進度落後，應加速建置，並鼓勵企業汰換節能設備，提供投資抵減或補助。

在改善投資環境方面，林伯豐盼政府能解決其他五缺問題，包括以合理的價格取得工業區土地；建置合理的環評制度，並簡化環評程序；擴大外勞配比，及外勞與本勞薪資脫鉤。

兩岸關係方面，林伯豐再度呼籲政府，美國與中國市場應並重，應積極爭取加入 CPTPP 第二輪申請，與主要貿易國洽簽 FTA，並建立和平與穩定的兩岸關係，除有助參與國際組織或活動，也讓企業能在中國安心投資。