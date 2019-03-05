〈央行報告搶先看〉楊金龍看發行數位貨幣尚無急迫性 快捷支付可作替代選項

台灣央行總裁楊金龍將於 7 日赴立院財委會進行業務報告，今 (5) 日最新出爐的書面報告中，楊金龍表示，多數央行認為，發行央行數位貨幣 (CBDC) 的可能性不高，快捷支付可作為央行發行 CBDC 的替代選項，因此發行 CBDC 尚無急迫性。

楊金龍表示，央行參與分散式帳本技術 (DLT) 試驗結果顯示，目前 DLT 仍面臨系統不具擴充性，且無法即時處理大量支付交易等問題，須進一步解決。

而在 CBDC 研究方面，近年各國央行積極投入的研究動機，主要為因應虛擬通貨熱潮和現金使用減少趨勢。

不過，央行提出，依據國際清算銀行 (BIS) 調查顯示，多數央行認為發行 CBDC 的可能性不高；而 IMF 認為，發展 24 小時全年無休的即時快捷支付，可作為央行發行 CBDC 的替代選項，因此促使先進國家近年極力發展快捷支付系統。

楊金龍強調，由於我國零售快捷支付系統發展早於其他先進國家，發行 CBDC 尚無急迫性，目前央行主要工作是持續督促財金公司完善國內零售快捷支付系統功能，包括建置跨機構共用平台，優化國內電子支付基礎設施，解決目前不同電支機構間無法互通的問題。

另一方面，央行促請財金公司偕同銀行、會計師事務所共同推出金融區塊鏈函證業務，將函證作業電子化，達到節省作業成本、防止資料竄改和加快處理速度等效益。