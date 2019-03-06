觸控競爭加劇 GIS-KY去年獲利年減逾4成 EPS 11.77元 每股配息4元

GIS-KY 業成 (6456) 公布去年財報，觸控價格承壓，競爭加劇，去年營收 1284.43 億元，年減 1.81%，與前年勉力持平，毛利率降為 8.58%，較前年減 2.95 個百分點，稅後淨利 39.8 億元，年減 42.77%，每股盈餘 11.77 元，為掛牌以來首度獲利下滑，公司決議配息 4 元，盈餘分派率約 33.98%，以昨 (5) 日 112 元收盤價計算，股息殖利率 3.57%。比較業成前年、去年營收分別為 1308 億元、1284 億元，呈現持平，獲利表現差異甚大，主要 2017 年蘋果在平板電腦產品線導入 Mega-site，iPad Pro 系列機種全數導入 IGZO 面板，加上平價化產品策略，刺激出一波成長，去年平板電腦比較基期偏高，陸系競爭對手加入，造成潛在價格壓力，手機新產品 ASP 單價較佳，但原料成本亦高所致，都是去年獲利不如前年主因。



業成於 2015 年 6 月掛牌，2015～2017 年連續三年營收、獲利呈現成長，每股盈餘為 7.44 元、9.39 元以及 21.46 元，每股配發股息 3 元、4 元、9 元，盈餘分派率各 40%、42%、41.93%，以去年每股盈餘 11.77 元，配息 4 元，盈餘分派率約 33.98%，不及過去三年 4 成的水準，第一季為傳統淡季，主要客戶開始調節庫存所致，受到季節性因素影響，法人推估，業成首季營收季減率約 5 成。

