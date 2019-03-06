聯亞2月營收低於預期 3月拚回升

聯亞 (3081) 公布 2 月營收 1.33 億元，較上月大減 38%，較去年同期亦衰退 2 成，低於市場預期，市場憂心第一季營收季減百分比的目標恐落空，今日開盤股價下跌。不過，力挺的法人表示，主要係 3000 萬元的訂單，客戶延後到 3 月出貨，3 月營收將回升，單季營收仍有機會達成目標，突破 6 億元。今年 1 月底法說會釋出正面訊息的聯亞，在外資力挺看好下，股價一路向上衝，日前一度衝破 300 元大關，創下 334 元的波段新高。



聯亞的矽光產品目前主要應用在資料中心，主要需求來自大型資料中心營運商，現以 100G 產品為主，400G 產品預計下半年開始量產。25G 現在進入最快是中國當地模組廠，從 1 月開始有兩家 25G 開始量產，預期未來幾季會持續增加。其次是中國客戶在 5G 基地台的應用，預估要下半年甚至第四季才會比較明顯。VCSEL 用於 3D 感測部分，有機會在第三季開始看到比較明顯的營收成長。



對於第一季的營收預估，受到農曆年節工作天數減少影響，預估營收較前一季高個位數百分比下滑，但若與去年同期相比，則維持正成長，法人預估，營收約 6.2 億元，EPS 約 2.2 元，全年營運可望逐季成長，獲利更將挑戰一個股本。



不過，剛公布的 2 月營收 1.33 億元，較上月大減 38%，較去年同期亦衰退 2 成，低於市場預期，累計 1~2 月營收 3.51 億元，較去年同期衰退約 8%。法人表示，主要係金額 3000 萬元的訂單，客戶遞延到 3 月出貨，第一季營收仍可望突破 6 億元，達到法說的目標。