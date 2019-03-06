京城銀2月獲利年增逾70% 單月EPS 0.55元

京城銀 (2809) 受惠台股交易回溫、投資收益增加，今年 2 月獲利年成長 70.5%，累計每股稅後純益 1.12 元。京城銀公布今年 2 月業績，單月稅後純益 6.29 億元，年增 70.5%，每股稅後純益 0.55 元，年增 71.9%；累計前 2 月稅後純益 12.8 億元，年增 54.8%，每股稅後純益合計 1.12 元，年增 55.6%。



京城銀表示，2 月利息及手續費收益雖受工作天期減少影響，惟台股交易回溫帶動投資收益增加，單月逆勢推升稅前純益年成長 62%。截至 2 月底，整體逾期放款比率 0.02%，逾期放款覆蓋率 6,978.51%，全體放款覆蓋率 1.61%。



此外，京城銀指出，西聯匯款 (Western Union) 近日與亞馬遜合作支付服務，消費者點選亞馬遜結帳頁面上的 PayCode，72 小時內帶著 PayCode 前往全行支付款項即可完成網購流程，將有助朝向金融服務數位化目標前進，增進客戶對京城銀的認同感與黏著度。



展望今年，京城銀表示，持續強化風險管理能力，建立完善風控及法令遵循制度，持穩擴張營運步調，平衡整體獲利表現與長期發展，期能保有高水準資產品質下提高獲利空間。

