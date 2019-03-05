【馮冠華專欄】資金未見撤離，輪換買賣持續

3 月 5 日推介 - 俄鋁（486）

1）上日港股市況總結：昨天盤中，傳出華爾街日報指川習會或在 3 月 27 日左右召開峰會簽署協定的程度，中港股市也曾大漲。早段恆指曾下挫約 52 點，但隨 A 股大漲下也曾大升約 430 點；及後 A 股升幅大為收窄，恆指回吐也急，最終收報 28960 點，上升 147 點而已。全日成交按日上升約 37% 至 1489 億。滬深港通總成交額則按日上升約 67% 至 250 億，流向轉為淨流入，金額約 29.7 億。北向則仍是淨流入，金額微升至約人民幣 35.4 億。藍籌 31 升 14 跌 5 持平。



板塊方面，新經濟、生物科技、豬肉、手機設備、醫藥、內銀、內險、內房、家電及水泥股表現較好。A 股相關 ETFs 也繼續造好，股王騰訊也因傳聞有望收下韓國遊戲巨頭 Nexon，在滬深港通南下資金熱捧下大漲逾 3%。相反，走勢較弱的是教育及部分 5G 概念股。做空方面，佔大市成交再上升至本年新高的 16.2%。牛熊証街貨最新比例為 65:35，重貨區方面，熊証上移至 29500-29549，牛証則下移至 28300-28349。

簡評：上證昨天的急升速回，應該是令恆指 29000 點第三次得而復失的主因。平心而論，若上證的急升是因川習會的傳聞，急回也不無道理；皆因憧憬中美貿易談判破冰已是近日上升的其中一大動力，加上消息又未被確認，川普也是善變之仕也。



恆指升幅大收窄，走勢上吸引做空盤也可理解；不要忘記做空是雙刃刀，創本年新高的做空比率也並非一面倒的壞事。雖然兩地股市回吐不少，但在大成交配合下維持上升也不是太失望，特別是大量南下資金追捧近日走勢偏弱的騰訊更為鼓舞。港股最近走勢被 A 股比下去，且看股王復蘇是否追落後的序幕。

風險胃納上升，輪換買賣也活躍起來。昨天看到資金流向新經濟股及生物科技股等沒有盈利的公司，如在績後大升的平安好醫生（1833）、不少投資者被套牢的美圖（1357）、半年業績已扭虧為盈但股價表現不濟的歌禮（1672）和虧損擴大但股價創三個月新高的百濟神州（6160）。



另外，在上週五被拋售的銀河娛樂（27）又見反彈。相反，近月累積升幅頗多，而昨天中午公佈業績尚算合格的鐵塔（788）和另一 5G 明星股中通服（552）則受壓。近日被受注目的中資劵商股也大起大落，而業務被視作穩定的中移動（941）卻是昨天表現最差的藍籌。領展（823）和煤氣（3）等明星防守股也下跌。筆者只能說，資金市個股單日走勢將會更加反覆了。

至於今天的推介，不妨試試俄鋁（486）。股價最近停滯不前，筆者查核中央結算系統紀錄，應是在制裁期間買入的獲利盤所致。這些獲利盤應已消化，股價昨天表現不俗，明天的業績公佈，如能恢復派息，股價或可立竿見影！

2）彭博引述知情人士指，國務院總理李克強今天公佈的年度政府工作報告，將會宣佈下調製造業增值稅 3 個百分點，以保住經濟增長，企業亦可維持一定盈利。中國財政部無回應。根據大行估計，減增值稅 3 個百分點，相當於少收 6000 億元人民幣稅項，或提升經濟增長 0.6 個百分點。（蘋果日報）

3）內地傳媒報道，中國信息通信研究院發表《5G 產業經濟貢獻》指出，在經濟社會直接貢獻方面，預計 2020 至 2025 年期間，中國 5G 商用直接帶動的經濟總產出達 10.6 萬億元人民幣 (下同)，直接創造的經濟增加值達 3.3 萬億元。 間接貢獻方面，預計 2020 至 2025 年期間，5G 商用間接拉動的經濟總產出約 24.8 萬億元，間接帶動的經濟增加值達 8.4 萬億元。（東方日報）

4）美股上日市況總結：美國三大指數週一先升後跌，當中道指下跌 207 點或 0.79%，標指及納指則分別下挫 0.39% 及 0.23%。美滙指數回升至 96.62，十年期債息回落至 2.724%。紐約期油反彈約 1.2% 至 56.45 美元。港股 ADR 下跌 145 點，相當於恆指 28814 點水平。

5）個股訊息：信利國際（732）公布，2 月營業額 11.73 億元，按年增加 15.68%。截至 2 月底止首兩個月，累計營業 27.49 億元，按年增長 14.88%。（信報）

沽空機構 Emerson Analytics 狙擊周黑鴨（1458），該機構發表報告，預測周黑鴨去年純利只有 2.55 億元，相信該股只值 2.4 元。Emerson 指，去年第三季訪查內地中部地區 (佔周黑鴨逾半收益)，調查了 524 間店舖銷售情況，發現於河南及江西周黑鴨店，銷售量「被增長」28%。Emerson 指如果周黑鴨毛利是準備如實達 60% 的話，預測其去年實際利潤只有 2.55 億元人民幣，較公司預測的 5.3 億元，被低估了五成。（蘋果日報）

特步國際（01368）與 Wolverine 成立合資公司, 在內地、香港及澳門，分銷 Merrell（邁樂) 及 Saucony（聖康尼）品牌的鞋履、服裝及配飾產品。雙方各自向合資公司支付的初始資金, 約 1 億 5500 萬元人民幣。Wolverine 在紐約交易所上市，在全球約 200 個國家及地區銷售休閒鞋履及服裝等產品。（新城財經台）

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