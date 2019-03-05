貴金屬盤後─一股市下跌未引進避險買盤 黃金收低11.70美元 連六日下跌

黃金期貨週一連續第六個交易日收低，創約二年來最長下跌期間。

分析師說，投資人並未在意中美貿易協定即將達成的預期，美國股市早場上漲後，大幅回檔，黃金則僅短暫削減跌幅。

美元依舊走強，削弱了黃金的避險買盤。黃金測試 1285 美元支撑，若股市多頭未於跌勢中進場，則黃金仍可望上漲。

4 月黃金下跌 11.70 美元，或 0.9%，收於每盎司 1287.50 美元，連續第六個交易日下跌，創 2017 年 3 月 10 日以來，最長下跌期間。

美國今日公布 12 月營建支出下降 0.6%，分析師預估為上升 0.2%。該數據公布後，美國股市下跌。

分析師說，營建支出數據大幅低於預期，加上上週的零售銷售數據亦疲弱，投資人感到憂心，因為這些數據與美國國內的經濟有關，非關政治。

上週五，黃金跌破 1300 美元關卡，創一個半月收盤低點，上週則下跌 2%。投資人願意承受風險，支撑了美國與全球股市上漲，加上美元走強，削弱了黃金的避險需求。

分析師說，黃金市場目前進行整理，可能測試 1250 美元支撑。季節性因素目前不利黃金，但 3 月稍後可能改變，未來二週，黃金可能疲弱，進行整理，黃金目前已嚴重超賣，短期內，有望反彈。

中美貿易談判仍為焦點，華爾街日報報導，華盛頓與北京本月可能達成貿易協定，美國可望取消對中國商品加徵關稅，中國則將進口更多美國商品。

消息人士說，貿易協定目前尚未達成，但川普與習近平可能於 3 月 27 日舉行高峰會，可望達成正式協定。

黃金期貨收盤時，美元指數上漲 0.2%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

其他金屬交易方面，5 月白銀收於每盎司 15.105 美元，下跌 1%，上週下跌約 4.1%。5 月銅下跌 0.8% 至每磅 2.909 美元。

4 月白金下跌 2.9% 至每盎司 838.90 美元，上週則上漲 2.1%。6 月鈀金下跌 1.4% 至每盎司 1485.10 美元，上週上漲 3%。