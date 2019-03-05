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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月05日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
2610  華航         10412  
2618  長榮航        8978  
00632R元大台灣50反1      6075  
3037  欣興          5425  
00637L元大滬深300正2      5419  
8046  南電          2916  
1605  華新          2506  
4958  臻鼎-KY       2383  
9904  寶成          2128  
2449  京元電子      1877  
3017  奇鋐          1681  
2104  國際中橡      1652  
3231  緯創          1394  
4915  致伸          1372  
2367  燿華          1262  
3044  健鼎          1220  
3005  神基          1177  
2884  玉山金        1171  
6414  樺漢          1083  
2439  美律          1043  
2408  南亞科        1042  
2809  京城銀         922  
2338  光罩           834  
00633L富邦上証正2       817  
1101  台泥           799  
2454  聯發科         750  
2376  技嘉           735  
6282  康舒           630  
3702  大聯大         550  
2392  正崴           531  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5876  上海商銀    -20214  
2886  兆豐金       -5615  
2301  光寶科       -5306  
1402  遠東新       -4644  
6176  瑞儀         -2172  
2002  中鋼         -2129  
6269  台郡         -1630  
2891  中信金       -1609  
2892  第一金       -1516  
3653  健策         -1344  
2327  國巨         -1149  
3481  群創         -1139  
1477  聚陽         -1133  
00631L元大台灣50正2     -1082  
2330  台積電       -1068  
6230  超眾         -1028  
3035  智原         -1010  
5234  達興材料     -1003  
4977  眾達-KY       -882  
2308  台達電        -819  
2481  強茂          -796  
3665  貿聯-KY       -739  
2421  建準          -733  
2548  華固          -722  
3189  景碩          -694  
2520  冠德          -656  
2881  富邦金        -626  
3406  玉晶光        -622  
3376  新日興        -607  
4960  誠美材        -600
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