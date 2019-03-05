◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月05日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2610 華航 10412 2618 長榮航 8978 00632R元大台灣50反1 6075 3037 欣興 5425 00637L元大滬深300正2 5419 8046 南電 2916 1605 華新 2506 4958 臻鼎-KY 2383 9904 寶成 2128 2449 京元電子 1877 3017 奇鋐 1681 2104 國際中橡 1652 3231 緯創 1394 4915 致伸 1372 2367 燿華 1262 3044 健鼎 1220 3005 神基 1177 2884 玉山金 1171 6414 樺漢 1083 2439 美律 1043 2408 南亞科 1042 2809 京城銀 922 2338 光罩 834 00633L富邦上証正2 817 1101 台泥 799 2454 聯發科 750 2376 技嘉 735 6282 康舒 630 3702 大聯大 550 2392 正崴 531 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5876 上海商銀 -20214 2886 兆豐金 -5615 2301 光寶科 -5306 1402 遠東新 -4644 6176 瑞儀 -2172 2002 中鋼 -2129 6269 台郡 -1630 2891 中信金 -1609 2892 第一金 -1516 3653 健策 -1344 2327 國巨 -1149 3481 群創 -1139 1477 聚陽 -1133 00631L元大台灣50正2 -1082 2330 台積電 -1068 6230 超眾 -1028 3035 智原 -1010 5234 達興材料 -1003 4977 眾達-KY -882 2308 台達電 -819 2481 強茂 -796 3665 貿聯-KY -739 2421 建準 -733 2548 華固 -722 3189 景碩 -694 2520 冠德 -656 2881 富邦金 -626 3406 玉晶光 -622 3376 新日興 -607 4960 誠美材 -600
◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
留言載入中...