【富蘭克林】金豬GO理財講座 凱基銀行暨富蘭克林喜迎新氣象

挾著第一季中美貿易戰降緩情勢，市場張臂迎接第二季熱鬧行情，凱基銀行與富蘭克林聯袂舉辦全台三場「凱基旺金豬．新春迎財氣」貴賓理財說明會，由資歷豐富的富蘭克林講師率先剖析金豬年市場展望，提出精闢觀點以掌握投資新局；此外，也邀請命理專家解析運勢與招財秘笈、旅遊行家帶領客戶領略世界之美，專業兼具休閒趣味的理財講座人氣爆棚，現場互動熱烈。

面對 2019 年仍潛伏諸多危機的金融市場，建議投資人宜採取穩紮穩打策略，選對理財工具並運用得宜，再從適合自己的投資組合開始切入市場，即能輕鬆、穩健獲利。為協助客戶更聰明輕鬆的投資法，凱基銀行推出的「智慧鎖利計畫」，以母子基金的投資組合並透過系統每日監控母子基金的總報酬率，設定自動停利及贖回機制與手續費 85 折的網路交易優惠，一方面鼓勵客戶儘早長期投資，一方面也透過機制設定，幫助客戶規避三心二意的投資心態，踏實執行理財規劃。

富蘭克林研究團隊與凱基銀行財富管理合作無間，在第二季來臨之前，由專業講師提供即時全球投資趨勢建議。富蘭克林表示，美中貿易協商持續釋出正面發展，加上聯準會維持偏鴿派的政策基調，帶動全球股債資產表現，建議投資人仍可正向看待後市，惟 3 月中旬後需留意股市可能利多出盡、回歸基本面行情，因此資產配置上，債券或平衡型基金必不可少，並留意逢回加碼的機會。

在基金類型選擇方面，富蘭克林則建議，核心配置首選側重拉丁美洲的全球債券型基金或新興國家固定收益型基金，而偏好美元資產的客戶，則可納入側重金融、能源雙資產的穩定月收益型基金，重視防禦者，不妨增加債信評等與流動性均佳且受景氣循環影響較小的美國政府型基金。

凱基銀行財富管理積極研發多元理財工具，落實運用在各種理財規劃，無論國際情勢或市場氣氛如何變化，財管團隊持續堅守第一線，為客戶資產擋風遮雨，善盡理財守門員的角色，竭力創造財富大滿貫。

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