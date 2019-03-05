政院推台商返台政策 龔明鑫：將增數千個工作機會

美中貿易戰延燒之際，政府為鼓勵台商返台設廠，特別推動「歡迎台商回台投資方案」政策，以協助台商順利返台投資。行政院政委龔明鑫今 (5) 日接受電台訪問時透露，這次台商返台的規模相當大，預估每家廠商都能增加數百至千個工作機會，. 投資金額高達 300 多億元。

為因應中美貿易戰帶來的衝擊，政府自 2019 年元旦起，推出為期 3 年的「歡迎台商回台投資方案」，提供客製化單一窗口服務，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施，滿足企業設廠需求，幫助企業形塑完整的產業供應鏈，具體措施包括提供進駐經濟部開發工業區前 2 年免租金的優惠等。

針對台商返台議題，龔明鑫接受電台專訪時提到，由於網通產業受美中貿易戰影響較劇烈，許多電子廠紛紛將產能移回台灣。除了廣達 (2382-TW) 外，網通設備商智邦 (2345-TW) 是首家回台的廠商，目前則約有 10 家通過審查，投資金額高達新台幣 300 多億元。

此外，龔明鑫也指出，在貿易戰趨勢影響下，許多台商與電子廠陸續減少在中國的產能，並將長期發展目光放在台灣。其中，廣達已將一部份產能，特別是高階伺服器產線移回台灣，帶動就業增長，估計將進一步增加數百甚至上千個工作機會。