本週操盤筆記 (0304-0309)

1. 中國兩會召開：

中國第 13 屆全國政協二次會議已於週日 (3 日) 召開，而全國人大二次會議則將於週二 (5 日) 召開，中國國務院總理李克強將出席發表政府工作報告，向外界公布正式 2019 年中國的宏觀經濟目標。

去年中國 GDP 成長率為 6.6%，創下近 28 年新低，市場普遍預估 2019 年中國經濟成長仍將進一步下滑，而據此前中國社科院發布的《2019 經濟藍皮書》預估，今年中國 GDP 成長率可能落在 6.3%，而北京政府的經濟目標則可能設在 6.0% 至 6.5% 之間。

另一方面，中國今年要為中小企業、民間企業所作的「減稅降費」政策，估計將成為本屆的兩會熱點，市場經濟學家估計，減稅的方向將朝著下調企業增值稅稅率、調整增值稅結構二大方向進行。

2. 中國 2 月進出口：

本週中國將公布 2 月份進出口數據，而此前 1 月份中國按美元計進口年增率為 -1.5%，大幅優於預期的 -10.2%；而 1 月按美元計出口年增率則為 9.1%，亦是高於預期的 -3.3%。



而中國 1 月進出口表現優於預期，主要是在因為今年春節是在 2 月初，故廠商普遍搶在 1 月提前出貨的因素所帶動，並不能認為整體貿易狀況已經回溫，展望全年中國貿易狀況，仍然須關注美中貿易戰所帶來的關稅壓力是否減輕。

市場經濟學家分析，在 1 月的春節提前出貨效應之後，2 月中國進出口估計將重現下行壓力，估計 2 月中國出口年增率可能呈現衰退的 -10.0%。

3. 三大央行召開 3 月利率會議：

本週包括澳洲央行 (RBA)、歐洲央行 (ECB)、加拿大央行 (BOC) 都將召開利率會議，市場經濟學家預估，三大央行都將繼續在 3 月份維持利率不變，以靜待 Fed 是否進一步調整「縮表」進程。

而三大央行之中，又以澳洲央行與歐洲央行會議最受市場矚目，此前澳洲央行在 2 月利率會議上雖然維持利率不變，但強調 3 月降息機率已經上升至「均衡」，一改此前該行不斷釋放升息態度的前瞻指引。

另一方面，面對歐洲經濟前景再度出現下行壓力，市場關注，歐洲央行是否將於 3 月會議上推出新一輪的定向長期再融資 (TLTRO) 操作，此前歐洲央行執委 Benoit Coeure 曾於 2 月份表示，歐洲央行推出 TLTRO 確實是可能的，歐洲央行內部有在討論此事。

4. 美國 2 月非農報告：

週五 (8 日) 美國將公布 2 月新增非農就業報告，市場預期，美國 2 月新增非農就業人數為 18.5 萬人，與上月新增 30.4 萬人的亮眼成績相比，估將出現大幅放緩；而 2 月失業率則估為 3.9%，美國勞動力市場仍然強勁。

市場經濟學家表示，目前 Fed 處境是較為尷尬，因從 1 月新增非農人數大增 30.4 萬人來看，美國經濟表現仍然強勁，但事實上在去年 12 月的消費旺季，美國零售銷售是創下 9 年來最大降幅。

市場分析，本次 2 月非農報告將會相當重要，因若 2 月份非農數據再度表現強勁，那麼 Fed 是否將繼續向市場妥協、放緩升息腳步，此一不確定性即可能上升。