對沖基金精準看多押注 黃金淨多倉暴增40% 創10個月新高

根據 CFTC 數據顯示，近來對沖基金對於金價看多押注精準。截至 2 月 19 日當周，COMEX 黃金期貨淨多倉暴增近 40%，創下 10 個月新高，正好發生在黃金大幅走高之際，由此可見對沖基金的精準布局。

數據顯示，黃金期貨投機性多倉增加 39916 手至 254086 手，創下去年 3 月來最高水平。此外，空倉也下降 857 手至 108439 手，為 7 周來最低水平。

早在最新數據發布的前一周，對沖基金就已精準押注金價走勢，黃金淨多倉數量在金價稍回落之際，亦出現小幅下滑。

目前黃金已跌破 1300 美元關口，分析師表示，黃金表現不佳主要受美元走勢驅動影響，顯示市場認為中美貿易協定有望達成，加上無協議脫歐可能避免，但因國際政治風險仍存，聯準會可能停止升息，黃金多頭仍可望反攻。

儘管對沖基金對於黃金市場充滿熱情，對白銀看法卻大不相同。根據最新兩周的 CFTC 數據顯示，對沖基金加大了對白銀的看空押注，COMEX 白銀期貨投機性淨多倉降至 50269 手，創四周來最低水平，對於銀價不甚看好。

在原油期貨方面，截至 2 月 26 日當周數據，對沖基金持有的布倫特原油期貨投機性淨多倉增加 5.8%，呈現連續 8 周成長。然而布倫特原油在上周累計下跌約 3%，結果顯示對沖基金對原油市場的期望太高。

今年受到 OPEC 和俄羅斯為抵銷全球供應過剩而限制石油產量，以及美國制裁伊朗和委內瑞拉等石油供應國，油價應聲上漲。然而美國創紀錄的原油產量以及緊張的貿易局勢卻也為市場來極大壓力。

美國總統川普也持續對 OPEC 喊話，要求 OPEC 緩解油價提升，全力推動油價走低。