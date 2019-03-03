中油：3/4日起國內汽油調漲0.2元，柴油不調整

台灣中油公司自明（4）日凌晨零時起汽油調漲 0.2 元，柴油不調整，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 26.5 元、95 無鉛汽油每公升 28.0 元、98 無鉛汽油每公升 30.0 元、超級柴油每公升 25.5 元



台灣中油表示，本週受到美國總統川普籲請石油輸出國組織（OPEC）鬆綁減產措施、美國原油產量續創歷史新高等因素影響，致價格下跌。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 65.48 美元，較前週 66.73 美元下跌 1.25 美元，新臺幣兌美元匯率增值 0.049 元，國內油價依公式計算跌幅為 1.62%，惟國內油價連續幾週皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，依據油價公式計算，本週汽、柴油每公升應各調漲 1.3 元與 0 元，但仍以亞鄰競爭國最低價為調整上限，故本週汽油調漲 0.2 元，柴油不調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。



台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

