談美中貿易問題 人大發言人：用冷戰舊思維處理「肯定沒出路」

中國第 13 屆全國人民代表大會第 2 次會議，將於週二揭幕；對於美中貿易談判前景，大會發言人張業遂今 (4) 日表示，合作是雙方最好的選擇，用冷戰舊思維處理全球化背景下的新問題，肯定沒出路。

中國「兩會」(中國人民政治協商會議全國委員會會議、全國人民代表大會會議) 將分別於 3 月 3 日及 5 日登場，中國國務院總理李克強預計週二發表政府工作報告，拍板 2019 年宏觀經濟目標。

張業遂週一於記者會回應媒體提問時指出，外界相當關注中美經貿問題，中國對美國的政策是一貫、明確的，「我們致力於同美國實現不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，同時將會堅定地捍衛自身主權、安全和發展利益。」

張業遂說，事實充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇，「我認為，一個衝突對抗的中美關係，不符合任何一方的利益；另外，用冷戰的舊思維來處理全球化背景下的新問題，是肯定沒有出路的。」

張業遂稱，雙方經貿團隊的密集磋商富有成效，在共同關心的許多問題上，取得重要階段性進展；對此，無論兩國或國際社會，都有積極反應，「我們希望雙方繼續磋商，達成互利雙贏的協定。」

張業遂強調，去年 12 月的「川習會」，雙方領導人同意，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，而當前最重要的事情，就是認真落實兩國元首達成的共識。

據傳美中兩國已接近達成貿易協議狀態，若北京當局願意承諾，加強保護智慧財產權、大量購買美國商品，並降低關稅及相關限制，美方就可能取消去年以來，對中國輸美商品加徵的大部分關稅。