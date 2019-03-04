安鈦克去年虧轉盈 今啟動減資拚改造 每股淨值將重返票面

安鈦克 (6276) 揮別連三年虧損命運，在電腦機殼新產品發酵下，2018 年營運已由虧轉盈，今 (4) 日董事會更通過啟動資本改造，預計減資彌補虧損 3.52895%，消除累積虧損，並辦法現金減資 10.88598%，每股退還股東約 1.09 元，最快第二季每股淨值就會重返票面，恢復信用交易。而今年在機殼、電源供應器兩大業務穩健下，營收、獲利有望持續好轉。隨著智慧型手機及其他設備移動設備的迅速普及和蓬勃發展，全球 PC 產業出現成長停滯狀況，市場競爭加劇。安鈦克表示，面對劇烈變遷的產業環境，已積極改善經營策略、調整組織結構和大力研發新產品，降低部分產品採購成本，以及嚴格控制營運費用，2018 年營收達 10.53 億元，較前一年大增 37.53%，獲利也由虧轉盈，小賺 300 萬元。



安鈦克發言人陳明勇表示，去年營運尚未能彌補前期累積虧損金額，今年將啟動資本改造，今日董事會已經決議，預計減資彌補虧損 3.52895%，消除累積虧損，並辦法現金減資 10.88598%，每股退還股東約 1.09 元，最快第二季每股淨值就會重返票面，期許革新經營，再創另一個成長的新起點。



安鈦克主要業務包括電腦機殼、電源供應器，營收占比約 3 比 7，陳明勇指出，目前電源供應器業務穩健，機殼也重新聚焦，除了原本的素面產品，也大力搶進遊戲市場，去年有三項產品獲得德國 iF 設計獎，今年在機殼、電源供應器兩大業務穩健下，營收可望維持 5~10% 成長，透過產品組合改善，毛利率、獲利有機會進一步好轉，2020 年有機會挑戰配息。