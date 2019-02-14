鉅明1月營收年增28.55% 屏東內埔廠下半年投產球桿頭零配件

高爾夫球具代工廠鉅明 (8928) 公布 1 月營收 3.29 億元，年增 28.55%，目前第一季訂單能見度看佳，本月宣布翻新屏東內埔廠，未來將作球桿頭相關零配件生產線，預計下半年投產，今年股利政策朝現金股利為主。鉅明主力客戶 TaylorMade 積極搶市，強勁拉貨力道，推升去年 12 月營收 3.49 億元，站上該年單月最佳，帶旺今年 1 月營收達 3.29 億元。發言人陳德根表示，訂單能見度看向 3 月份，第一季營收表現有望優於去年同期。



廠房布局方面，鉅明自 2013 年起，以台灣為主要生產基地。新厝廠為研發中心，主要生產高球頭成品及組桿為主；鉅明廠作中後段加工，生產碳纖維球頭；大發廠則配置後段加工生產線，生產高球頭毛胚。



陳德根指出，屏東內埔廠是既有廠房，本月起翻新產線，將配置球桿頭相關零配件生產線，預期下半年投產。



不過，鉅明去年營收 18.71 億元，全年營收連四年衰退，對於今年股利政策，陳德根強調，仍以現金股利發放為主。