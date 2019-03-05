【統一投信】A股見底反彈、長線有利多 定期定額較穩健

中美貿易談判進展正向，加上 MSCI 宣布調升中國 A 股權重等利好推動，上證指數上週大漲 6.77%，創 8 個半月收盤新高，深證成指及創業板指數週線也分別大漲 5.97%、7.66%，三大主要指數今年來累積漲幅達 20% 至 26% 不等。中共每年最重要的人大與政協兩會已於 3 月 3 日展開為期約十天的會議，可望為市場帶來政策題材刺激，惟需留易短線爆量大漲後的震盪整理，此時想投資陸股的投資人，建議可抱持看多的心態，透過定期定額 A 股基金來分批布局。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，A 股目前的漲勢屬於前期估值修復行情，由於內地投資人對 A 股情勢好轉的樂觀期待驟然提升，使得場內人氣瞬間爆棚，近日滬深兩市單日合計成交量皆達上兆元人民幣，有短線過熱跡象，待市場稍冷靜整理之後，再隨著美中貿易實質進展及 MSCI 分階段的新資金流入，可望逐步回歸有基本面支撐的行情。

陳朝政指出，預期中國主要部會官員可望在兩會期間，針對美中貿易協商內容，凝聚出內部共識，以利後續與美國的磋商。另外，MSCI 今年將分三階段提升 A 股占其指數的權重，除了引入國際法人投資機構新資金之外，更重要的是，將首次在指數成份股中納入中型股及創業板股票，這將使得市場更多元化、更具吸引力。

A 股長線具有成長潛力，是各界看好的新興市場，但股市走勢受政策面影響也大，陳朝政表示，後續須留意兩大政策風險，一是華為孟晚舟事件能和平落幕，不要再繼續泛政治化，另一是川習會要能順利舉行並且簽下協議，若這兩件事都順利解決，則 A 股後面的路就能真正走得穩健，否則難脫震盪整理格局。

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