超眾、全新、奇偶、泰博、三洋紡

超眾 (6230)：受惠 5G 時代來臨，手機散熱需求看俏，加上與日本電產合作，有助於擴大市佔率，法人看好明年業績可望成長，股價沿 5 日均線走高，盤中突破 148 元，挑戰 150 元關卡，本波累計漲幅已逾 6 成，創近 1 年半來新高。全新 (2455)：看好應用於臉部辨識的 3D 感測技術，預期 3D 感測的關鍵材料 VCSEL 占營收比重，將從 2018 年 2%，2020 年將大幅提高至 29%。股價連續 2 個月築底整理，盤中量增轉強，突破季線及 60 元關卡，挑戰上檔 65 元反壓。



奇偶 (3356)：美國有意禁售關鍵晶片予大陸安控大廠海康威視後，對高階產品可能發生轉單效應，近期股價回檔守住半年線，反彈再度挑戰前波高點 34.95 元。



泰博 (4736)：碳電極血糖試片、血糖機出貨量成長，平均出廠單價(ASP) 穩定，法人估 2019 年營收 18.1 億元，毛利率約 42%，稅後純益 4.3 億元，EPS 上看 6.25 元。股價逆勢走揚，盤中一度衝高至 168 元，續創反彈以來新高。



三洋紡 (1472)：今年營運虧損，明年力拚轉機，受美中貿易戰延燒，客戶計劃把訂單轉至東南亞，配合產品結構改善及活化資產，預估將發揮效益。12 月以來股價向上突破所有均線，並突破 30 元關卡，續創 32.9 元波段新高。