【華冠投顧】良性修正，擇優買進等賺錢

今日重點股票

重點股票：2408 南亞科 3083 網龍 5234 達興材料 6552 易華電

推薦個股：3083 網龍

盤勢分析

大盤今天開低走低，短線拉回，這對大盤是良性的修正。

歐爸說過，指數空間就在年線半年線 400 點震盪；除非有重大的國際事件發生不然大盤的變化不大。

大盤將在４月進行融券回補，依歐爸的經驗，融卷回補的時候，大盤反而易反轉，所以大約在４月，若業績沒跟上來的股票，屆時股價將反轉。

今天的修正可以測試個股的強弱；同時本週將進行二月營收公佈，密切注意前二個月合併營收的成長股，股票是否能有撐，股票有撐算強勢。

若是合理修正，亦是可以接受。

如果合併營收衰退的股票，則不建議介入。

類股表現

2 月 27 日請大家避開的被動元件及矽晶圓族群，若真的下跌，該停損時，就該停損。

今天重點股票是 2408 的南亞科 (圖 1)，在上星期三宣佈現金股利 7 元，今天一早開高在 67.1 元，收 64.8 元；今日量增太多，不是好現像，後續應追縱股票表現的情形，別因為股利高而去買股票；這是包著糖衣的毒藥，不可不小心。

另外今天的強勢股 3083 網龍，以去年年底及元月份的營收來看 (圖２)，股價應該還有表現的機會。

華冠投顧 江志明分析師



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