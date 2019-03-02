貴金屬盤後─ 股市與美元上張 黃金收低16.90美元 跌破1300美元關卡

黃金期貨週五跌破 1300 美元關卡，創一個半月收盤低點，本週下跌逾 2%，創 8 月以來最大單週跌幅。

美國與全球股市上漲，美元亦走強，削弱了貴金屬需求。

美國今日公布供應管理協會 (ISM) 製造業指數與消費者信心指數均低於預期，美元短暫轉弱，黃金亦短暫削減跌幅。

4 月黃金下跌 16.90 美元，或 1.3%，收於每盎司 1299.20 美元，創 1 月 25 日以來收盤低點。本週，黃金下跌約 2.5%，創 8 月 17 日以來最大單週跌幅。

密西根大學今日公布 2 月消費者信心指數下降至 93.8，低於分析師預估的 95.6。

供應管理協會 (ISM) 公布 2 月製造業指數下降至 54.2，創 2016 年 11 月川普總統勝選以來低點。

由於經濟數據較預期疲弱，美元指數削減早場漲幅，但隨後再度反彈。黃金收盤時，美元指數上漲 0.3% 至 96.468。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，黃金近來表現不佳，顯示市場反應中美貿易協定可望達成。英國無協議脫歐亦可望避免。但因國際政治風險依舊存在，聯準會 (Fed) 今年可能停止升息，黃金多頭仍可能反攻。

黃金在連續四個月月線上漲後，2 月下跌約 0.7%。

5 月白銀收於每盎司 15.256 美元，下跌 2.4%，本週下跌約 4.1%。5 月銅收於每磅 2.932 美元，下跌 0.5%，本週下跌 0.7%。

4 月白金下跌 1.3% 至每盎司 863.70 美元，本週則上漲 2.1%。6 月鈀金上漲 0.3% 至每盎司 1506.10 美元，本週上漲 3%。