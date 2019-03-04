歐股盤前─傳美中接近達成貿易協議 指數期貨漲跌互見

據傳美中兩國已接近達成貿易協議的狀態，今 (4) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.14%。

台北時間週一下午 3 點 25 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.14%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.05%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.05%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.21%。

截至發稿，上證綜指上漲 1.12%，深證成指上漲 2.36%；南韓 Kospi 指數下跌 0.22%，日經 225 指數上漲 1.02%；台股收跌 39.29 點，至 10349.88 點。

據傳美中兩國已接近達成貿易協議狀態，若北京當局願意承諾，加強保護智慧財產權、大量購買美國商品，並降低關稅及相關限制，美方就可能取消去年以來，對中國輸美商品加徵的大部分關稅。

外媒報導稱，有鑑於美中雙方談判進展順利，美國總統川普和中國國家主席習近平，可望於 3 月 27 日舉行峰會，正式達成貿易協議；不過，川普和北韓領導人金正恩的「川金二會」以破局告終，也讓外界擔憂，若川普對貿易協議不滿，亦可能讓「川習會」破局。

川普日前再度批評聯準會 (Fed)，稱緊縮貨幣政策，導致美元走強，拖累美國的競爭力；他也說，Fed 有位「喜歡升息的紳士」，暗指 Fed 主席鮑爾「喜歡升息」，助長美元走揚。

另一方面，Fed 正在思考，如何調整通膨目標；部分官員建議，應以長期平均通膨率為參考值，而非把 2% 當成絕對目標。

歐洲政壇消息方面，距離英國脫歐期限 (3 月 29 日)，剩不到 1 個月；英國國際貿易大臣 Liam Fox 日前表示，由於歐洲議會選舉將至，歐盟不可能讓英國長時間延後脫歐進程。