〈友通啟動併購〉併其陽著眼3因素 將推派新董事長主導營運

友通透過私募取得其陽 51.26% 股權及控制權，據了解，友通併其陽，主要是看準資安布局、客戶重疊性不高，產品具互補效益等三因素，可望拓展車用、工業布局，接下來其陽董事會將改制及改選，預期友通將取得過半席次與董事長一職，並於 3、4 月起開始認列營收。

友通本身在邊緣運算有較多的布局，可以結合其陽網路資安、網際網路 HPC 的能力，有助拓展工控等級網路平台、工業自動化以及車載交通等市場，爭取高附加價值的應用領域。

以友通目前產品應用比重來看，工業自動化約 40%、車用交通約 10%、醫療約 10%、ATM、Gaming 等約 10%，屆時併購其陽後，工業、車用應用將顯著成長，下一步則是醫療以及金融市場。

此外，其陽有多款伺服器等級網路安全專用硬體平台，出貨給歐美客戶，產品涵蓋企業級防火牆 (NGFW)、應用交付控制器 (ADC) 等，在客戶以及產品布局，與友通並無太多的重疊性，也具有互補效益。

而其陽也有部分 ODM、OEM 的客戶，則可藉由佳世達集團的資源，優化生產成本，提升獲利表現。

據了解，友通最快將於下月或是 4 月完成併購其陽，開始認列營收，獲利則依持股比重認列，而完成併購後，其陽董事會組織將有現在的 3 董 2 獨董，改為 6 董 3 獨董，友通將取得過半席次以及董事長職位。