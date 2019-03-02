美股盤中─2019年初漲勢持續 道瓊一度上漲逾220點

週五，3 月的第一天，美國股市上漲，擴大近三十年來最佳開年漲勢。道瓊一度上漲逾 220 點。

台北時間 00:19

道瓊工業平均指數上漲 58.17 點或 0.22% 至 25974.17。

Nasdaq 指數上漲 27.13 點或 0.36% 至 7559.66。

S&P 500 指數上漲 9.05 點或 0.34% 至 2793.54。

美國供應管理協會 (ISM) 公布，2 月製造業活動創 2016 年 11 月以來，最慢擴張速度，密西根大學公布 2 月消費者信心指數亦低於預期。該二數據公布後，主要指數削減漲幅。

2 月，美國股市強勢上漲，推升 S&P 500 創下自 1991 年以來，最佳開年走勢。今年以來，S&P 500 與道瓊上漲逾 11%，Nasdaq 亦上漲 13.5%。

這可能意味美國股市可望進一步上漲。LPL 金融公司的統計數據顯示，自 1950 年以來，S&P 500 於 1 月與 2 月均上漲，合計出現過 27 次，其中有 25 次，該年的後十個月亦上漲。

中美貿易緊張減緩，加上聯準會 (Fed) 緊縮的擔憂消退，助使股市於 2019 年以來上漲。

週四，彭博社報導，美國官員正在準備最終貿易協定，供川普總統與中國國家主席習近平於 3 月中簽署。

此外，白宮經濟顧問 Kudlow 告訴 CNBC，中美兩國的協商有了非常好的進展。財政部長梅努欽亦告訴 CNBC，雙方已有大幅進展。

儘管今年前二個月，美國股市大幅上漲，但近來交易則陷於狹幅之內。至週四收盤為止，S&P 500 本週下跌，投資人密切注意 2800 點壓力關卡。

去年夏季，S&P 500 穾破了 2800 點關卡，該關卡轉為支撑，並助使股市上漲至新高點。