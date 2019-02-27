台股本週市值站穩31兆 這兩檔金融股獲外資連三買

根據證交所統計，台股今 (27) 日加權指數收在 10,389.17 點，週漲 66.25 點、漲幅 0.64%，全體上市公司總市值為 31.28 兆元，較上週增加 1,973.56 億元，站穩 31 兆關卡。

根據證交所資料顯示，台灣 50 指數收盤為 7,778.88 點，較上週的 7,729.83 點上漲 49.05 點、漲幅 0.63%，寶島股價指數收盤為 11,917.42 點，週漲幅 0.63%。

以產業別指數區分，本週以汽車類指數上漲 3.59% 居冠，其他電子類跌幅最大，類股指數單週下跌 1.17%；未含金融類指數上漲 55.27 點、漲幅 0.64%，未含電子類指數上漲 79.49 點、漲幅約為 0.55%，另外，不含金融電子類指數上漲 60.78 點、漲幅約為 0.49%。

證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為 4,097.76 億元，全體上市股票成交金額為 3,601.75 億元，股票成交量週轉率為 1.00%。

其中成交金額前三名產業分別為：半導體類 819.46 億元，占全體上市股票交易金額 22.75%，電子零組件類 714.40 億元，占全體上市股票交易金額 19.83%，光電類 449.13 億元，占全體上市股票交易金額 12.47%。

成交量週轉率前三名產業為，電子零組件類 3.64%、電器電纜類 2.19%，光電類 2.08%。

觀察外資本週進出動向，外資主要聚焦指數股票型基金與金融股，調節傳產族群。包括元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、元大金、元大台灣 50 與上海商銀，本週獲外資連續三天買超；元大台灣 50、富邦 VIX、華新、中鴻與台泥則連三天遭外資調節賣超。

證交所表示，今年開盤以來累計 34 個交易日，集中市場總成交金額為 3.57 兆元，市場日平均成交金額為 1,051.60 億元，股票成交量週轉率為 9.07%，股票日平均成交量週轉率為 0.27%。