台股盤後－MSCI效應拉尾收小跌2.38點 月線狂飆457點

台股繼元月大漲 200 點後，隨著中美貿易戰緩和，國際股市氣氛也佳，台股 2 月續攻，台股今 (27) 日收 2 月月線，因為被動元件族群利空罩頂，但是 MSCI 效應在最後一盤作價，爆出 280 億元大量拉尾 17 點，買盤聚焦拉抬金融股，終場加權指數小跌 2.38 點，收在 10389.17 點，月線大漲 457 點，周線連三紅。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲 0.36%、食品股漲 0.6%、塑化股跌 0.26%、紡織股跌 0.64%、機電股跌 0.21%、造紙股跌 0.5%、營建股跌 0.07%、金融股漲 0.54%。

受到被動元件產業轉冷影響，國巨、華新科都重挫近 7%，是族群中最弱勢的指標，信昌電、禾伸堂也都大跌近 6%，大毅、奇力新、智寶也都跌逾 4%，蜜望實、斐成、日電貿、華容、立隆電綠油油一片。

金管會祭出新的下市機制，要打「簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告」或「每股淨值低於 3 元」的「雞蛋水餃股」，兩個要件都不及格的東華、科風、清惠及天瀚 4 檔股票，也都全面下挫，其中，科風被摜到跌停板 2.7 元作收，東華跌超過 8%，天瀚也跌 7%，清惠則跌 2.3%。

蘋概三王股中，台積電因為遭調降權重，盤中最低一度跌到 237 元，一度拉低指數，不過終場小跌 0.5 元、收在 239 元；鴻海也小跌 0.14%，大立光更是拉尾翻紅。

正因為 MSCI 調升台股三大權重盤後、3/4 開盤生效，今天最後一盤爆出 280 億元大量，獲得調升權重最多的上海商銀，最後一盤爆出 17.5 萬張大單，一口氣拉抬了 2.25 元，終場上海商銀上漲 6.68%、收在 47.9 元；玉山金、兆豐金等金融股也都在尾盤爆量拉抬。

整體來說，累計自今年以來至昨天，外資兩個月共買超台股 971.52 億元，倘若今天持續擴大加碼，將有機會突破千億元大關，呼應金管會主委顧立雄所說「外資回來了」，台股後市看好，台股在買盤依然熱絡下，可望維持盤堅走勢，長假過後蓄勢挑戰 10482 點年線關卡。