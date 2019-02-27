花仙子去年賺進半個股本 配息3.5元創新高 股息殖利率5%

花仙子 (1730) 公布去年每股配息 3.5 元，以今 (27) 日收盤價 70.2 元計算，股息殖利率將近 5%，其自結去年稅後淨利約 3 億元，每股稅後盈餘約 5 元，符合市場預期，盈餘分派比率為 7 成。花仙子為國內除濕、芳香劑與除塵等家居用品的龍頭，擁有 7 大品項、國內市占率各為：除濕劑市占率 82%、香氛 57%、靜電拖把及除塵紙 68%、旋轉拖把 74%、黏塵滾輪拖 30%、馬桶水箱清潔錠 36%、浴廁清潔 36%。



若以通路別區分：量販店 171 家；百貨超市 / 個人用品店家數 2443 家；便利超商 8949 家；經銷 (小型連鎖超市)300 家；軍公教 / 福利總處 41 家；網購家數 15 家；另外康寧鍋具 (百貨)、特販等。



去年成長最大來自特販，與國內零售量販通路業者合作集點兌換鑽石鍋，活動開始之後，營收動能十分強勁，全年營收逼近 30 億元，自結去年稅後淨利 3 億元，年增率 67%，每股盈餘約 5 元、配息 3.5 元，均創下新高，集點換鍋活動在去年 12 日中截止，進入兌換出貨高峰，推升今年 1 月營收衝高到 4 億大關，鑽石鍋兌換活動到今年中為止，活動期間可望支撐營收動能。