醫師：50歲後有這3特徵，失智症風險高2.57倍！

文／早安健康編輯部

隨著年紀漸長，身體肌肉衰弱、行動開始受限，若導致肌少症，常讓長者活動量減少，更少出門。而家中的生活環境容易一成不變，又缺乏社交活動，對於刺激大腦活化、促進成長是一大阻礙。

此外，也有研究發現，肌少症與失智有關連。台北榮總失智治療及研究中心主任王培寧，蒐集近兩千名 50 歲以上民眾體重減輕、手部握力降低、容易感到疲倦、走路速度變慢、活動力下降等老化衰弱指標進行分析，結果發現若符合其中 3 項以上老化衰弱症狀，將顯著增加 2.57 倍罹患非阿茲海默型失智症之風險。

龍合骨科診所院長游敬倫表示，減少肌肉活動，就會連帶減少刺激大腦功能、調節各種荷爾蒙的機會。石井直方教授也說，活動肌肉時會產生像是乳酸、腺苷及一氧化氮等化學物質，肌肉中有感應這些化學物質的受體，接收到之後就會傳送訊號給大腦，使大腦對腦下垂體發號施令，分泌生長激素，而生長激素具有強化肌肉與骨骼的功能。

健走維持肌肉防失智！

日本腦科學專家澤口俊之指出，一般中高齡者只要維持腿部肌肉量，就能夠有效刺激又稱為「抗老化荷爾蒙」的肌肉激素（Myokine）分泌，同時達到預防失智、控制三高，並改善骨質疏鬆的效果。

澤口俊之也建議，民眾在 70 歲時仍維持健走至少 20～30 分鐘，且每周運動三到四次的習慣，輕度的運動量就能夠有效刺激肌肉激素分泌。如果是在綠意盎然的公園裡走動還能進一步從視神經刺激腦部，讓腦部機能更活化。

來源：《早安健康》 2019 年 3 月

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