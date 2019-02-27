〈群益期貨〉聖嬰現象持續但有所減弱

古代的有錢人無不上知天文下知地理，因此氣象的知識不可不知。

農作物有生產週期，受大自然的影響仍大，雖然現行的科技可以做到很好的預測，但仍不可逆天，人可以做的就是防範於未然，或利用科技減少農作物的損害。

一般而言，在聖嬰週期，例如 2014 年 5 月到 2016 年 4 月，出現強聖嬰或弱聖嬰，普遍上在這段期間全球農產品是呈現豐產的情況，農作物價格走跌，通膨狀況低迷，今年也是個暖冬的聖嬰年，往往央行貨幣政策會有更大的操作空間，反之在反聖嬰下，全球海平面溫度下降，全球氣溫下降，農產品較容易出現歉收的情況，穀物易漲難跌。

分析近赤道平均 (5°S~5°N) 海面溫度距平的時間 - 經度剖面圖顯示，約自 2018 年年初起，赤道中東太平洋區域 (180°~80°W) 的海溫逐漸由偏冷回到正常狀態，6 月之後再由正常轉為偏暖迄今，雖 8 月至 9 月東太平洋 (140°W 以東) 有部分海域短暫降溫，但 10 月至 12 月中東太平洋 (160°E~80°W) 海溫有明顯上升現象，直至 2019 年 1 月中東太平洋海溫 (160°E 以東) 偏暖海溫逐漸下降，其距平大多小於 1 度。另西太平洋海域 (80°E~120°E) 自 2018 年 5 月開始以偏冷距平為主，惟 11 月開始偏冷距平減弱，部分區域甚至已回升至高於氣候平均值，說明近期赤道太平洋東西向溫差有減小趨勢，不利聖嬰現象持續發展。監測 ENSO 發展的海洋聖嬰指標 (Oceanic Nino Index , ONI) 近 3 個月平均值仍高於聖嬰現象認定的標準 0.5，但強度不太顯著。綜合以上資料顯示，目前熱帶中東太平洋海溫雖仍有聖嬰形態，但強度偏弱且有衰減趨勢。

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