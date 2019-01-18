特販業務動能強勁 花仙子去年Q4、全年營收均創下新高

特販業務強力動能挹注下，花仙子 (1730) 去年第四季營收突破 10 億元大關，為 10.45 億元創下單季新高，季增率 19.42%，年增率為 67.2%，全年營收 29.84 億元，年增率 47.51%，創下歷年新高，由於特販業務兌換鑽石鍋的活動持續到今年中，營收動能可望持續下去。花仙子於去年 6 月開始與國內零售量販通路業者合作集點兌換鑽石鍋，活動開始之後，下半年營收均較前年成長，該項業務屬於特販短期性業務，該項業務挹注其去年 7～8 億元營收規模，帶動全年營收走高，逼近 30 億元大關。



花仙子去年前三季營收 19.38 億，稅後淨利 1.98 億元，年增率 43%，每股稅後盈餘 3.33 元，去年第四季營收走高 10 億元，法人推估，單季每股盈餘逼近 2 元水準，全年每股盈餘突破 5 元，賺進半個股本。



為了整合分散生產據點、倉儲物流，斥資 7 億元籌建楊梅新廠，預計今年中之間動工，並運用原有廠房於第三季投產。