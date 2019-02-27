營收及獲利今年有望持續成長 光罩股價開高走高站穩年線

8 吋晶圓代工需求持續熱絡，光罩 (2338) 也可望受惠，其主要產品就是供應 8 吋晶圓代工廠成熟製程的晶圓光罩，主要應用於電源管理、功率元件、車用及物聯網等相關晶片，去年以來 8 吋晶圓代工產能持續吃緊，台積電 (2330)、世界先進(5347)、聯電(2303) 都不約而同計畫擴增 8 吋產能，光罩產能利用率也維持高檔。光罩自前年即開始大刀闊斧改革，從光罩廠跨向可以提供晶圓生產的半導體一條龍服務，並收購晶圓代工服務公司美祿，營運大幅成長，去年順利轉盈，法人看好今年營收及獲利持續成長，全年 EPS 上看 2.5 元。股價今日開高走高，在整體大盤偏弱下，維持漲勢，周 KD 開口擴大，9 月 K 值也翻揚向上，有機會形成黃金交叉，站穩年線後，持續向上走的年線可望形成支撐，惟昨日黑 K 有點破壞前天紅 K 之虞，不是那麼好看，建議量縮回檔 10 日線不破再行布局。







