2月投資信心創8個月以來高點 推升CCI衝上波段高

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 2 月消費者信心指數 (CCI)，調查總數來到 84.69 點，較上月上升 1.06 點，創去年 6 月以來高點，本次調查中，六項指標全數上升，以投資股票指標上揚最多，不僅連 2 月上升，也是去年 7 月以來新高。

台經中心指出，「未來半年投資股票時機」調查結果為 95.60 點，較上月上升 1.80 點，創 8 個月以來新高。

其次依上揚幅度分別為「未來半年國內經濟景氣」83.95 點，月升 1.15 點，是持續 13 個月於 80 至 83 之間微幅震盪後，首度高於 83 點；「未來半年國內物價水準」48.10 點，月升 1.05 點，已是連續 12 個月低於 50 點。

「未來半年購買耐久性財貨時機」本月調查結果為 90.85 點，月升 0.95 點；「未來半年家庭經濟狀況」為 89.50 點，月升 0.90 點，是 2015 年 7 月以來新高；「未來半年國內就業機會」100.15 點，月升 0.50 點。

從絕對水準來看，六項指標中僅「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，終結連續 3 個月悲觀，不過，其餘五項仍偏向悲觀。

另外，在「目前健康狀況」指標中，本月調查結果為 130.35 點，較上月上升 0.05 點，顯示民眾對自己健康態度樂觀；而「預期健康狀況」指標，為 106.30 點，較上月上升 0.45 點，也呈現樂觀。