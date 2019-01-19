龍巖中國大陸溫州陵園擬Q3開賣 將成今年重要成長動能

今 (2019) 年為龍巖 (5530-TW) 西進中國進行陵園銷售的元年，該公司預計在第 3 季正式銷售溫州瑞安陵園，同時，在確立此一在中國大陸營運模式之後，3 年內將在大陸新增包括石家莊、重慶等地陵園開發項目，中期目標則是在未來 3-5 年內推動合資開發公司在中國或香港上市。

龍巖執行副總經理詹淑娟在今 (18) 日舉辦的第三屆龍巖盃校園企業經營創意競賽前，接受訪問並作以上表示。

詹淑娟強調，龍巖與遠洋集團合資成立開發公司龍洋生命公司，正評估中國大陸現有經營中的陵園購併案，如購併案成立，即可快速為龍洋生命帶進營收及獲利。

龍巖與遠洋集團合資的龍洋生命公司，資本額為 5600 萬美元，由龍巖與遠洋集團持股各半，龍洋生命進行開發的中國大陸第一筆 500 畝陵園開發案，第一期商品預計第 3 季完工開賣，首期將推出的陵園總數及訂價，目前也在擬訂中。

同時，龍洋生命公司預計在近期內再辦理 6000 萬美元的現金增資，備妥銀彈以進行後續的陵園開發。

2018 年龍巖營收 49.57 億元，自結稅前盈餘 24.36 億元，較 2017 年成長，每股盈餘 5.8 元，法人預計龍巖去年在所得稅利益迴轉之下，去年的每股稅後純益將優於 2017 年 18.44 億元，去年每股純益上看 5 元。

同時，龍巖委由信義房屋 (9940-TW) 標售台北市中心商用不動產，在去年完成標售，敦北南京商圈台北金融中心大樓部分樓層，由新光人壽以 20 億 735 萬元得標，龍巖預估獲利 2.3 億元，對龍巖每股純益貢獻度為 0.55 元，詹淑娟指出，這筆不動產的處分案已在 1 月入帳，並將處分入帳款償還銀行貸款，有助於降低龍巖的負債比，也為今年的首筆不動產處分入帳。

同時，龍巖持有的台北市忠孝 SOGO 商圈的太平洋商業大樓 3 個樓層，目前也積極與賣方進行議價中。