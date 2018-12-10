敦泰對聯詠TDDI晶片假扣押申請遭駁回

敦泰 (3545) 提出的聯詠 (3034) 整合觸控與驅動功能的 TDDI 侵權一案，遭到智慧財產法院裁定駁回兩件假扣押申請。敦泰首先於今年 8 月 29 日及同年 9 月 20 日，向智慧財產法院提出兩件定暫時狀態處分之聲請，敦泰也在 11 月 16 日縮減兩件聲請之聲明，分別就型號 NT36672A 及型號 NT36525 之積體電路產品，提供擔保，要求在該案訴訟判決確定前，聯詠不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口，及為其他侵害中華民國第 I529580B 號發明專利「觸控顯示裝置、驅動電路及驅動方法」之行為。



而聯詠於 107 年 12 月 7 日收到智慧財產法院的裁定書，確定智慧財產法院裁定駁回由敦泰所提出的兩件 TDDI 晶片案的假暫時狀態申請。聯詠為本土驅動晶片設計業的龍頭廠，公司強調，多年來致力於研發領域，並尊重智慧財產權，公司所擁有的專利數量可觀。