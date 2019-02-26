義隆估Q1營收季減8.9%至14% 有機會打入華為折疊手機供應鏈

觸控晶片設計業者義隆 (2458) 公布去年每股淨利 4.16 元，而高配息策略不變，展望今年首季，因淡季影響，預計營收將季減 8.9% 到 14%，但毛利率還不錯；此外，董座葉儀皓透露，本次 MWC 展上，華為新款 NB 內建觸控晶片由義隆供應，而華為折疊式手機未來義隆也很有潛力打進去。義隆去年第四季營收 22.84 億元，季減 8.1%，毛利率 46.4%，達到預期的高標，原因是第一被動元件價格滑落，有利於 Touch pad 出貨，另外因帶筆產品出貨多。第四季費用 5.72 億元，淨利 4.4 億元，依照加權平均股本計算，單季每股淨利 1.51 元。



累計義隆去年全年營收 86.51 億元，年增 15.3%，並創年度營收的歷史新高，毛利率 45.6%，年增一個百分點，全年業外收益 1.4 億元，三成取自匯兌收益，三成來自金融評價利益，剩下四成是因去年第一季處分美國轉投資，至於去年全年，稅前獲利 18.7 億元，稅後獲利 15.6 億元，依照加權平均股本計算，全年每股淨利 4.16 元，但若是按照減資後最終股本計算，每股淨利 5.35 元。



展望今年首季，因屬於消費性淡季，預計單季營收將為 19.6 億元到 20.8 億元間，年增 10% 到 17%，季減 8.9% 到 14%，單季毛利率約 46% 到 47% 間，維持在不錯的水準區間，而第一季費用會比去年第四季低，落在 5.4 到 5.5 億元間，單季營業利率目標約 18.1% 到 20.7%。也估計，今年全年費用約落在 22.5 億元到 23 億元間。



此外義隆各產線情況，首先在 Touch NB 部分，去年出貨 380 萬套，今年首季出貨量估季減 5%，去年全年出貨約 1730 萬套，出貨量年增二成，而因帶筆多，營收年增 25%。在 Touch Pad 端，去年第四季出貨 1730 萬套，今年首季出貨將季減 1% 到 2%，去年一年出貨約 6600 萬套，出貨年增 15%，營收年增 22%，因為微軟的單價比較高。



至於 Tablet 方面，去年全年出貨 400 萬套，去年全年智慧手機出貨小於 200 萬套，而去年第四季帶筆出貨 240 萬套，全年帶筆出貨 910 萬套，年增 63%，指紋部分，去年一年出貨 680 萬套，少於前年的 730 萬套。



就今年營運展望部分，葉儀皓宣布，在本次的 MWC 展上，華為展出的新款 NB，觸控晶片源自義隆供貨，而華為新推出的折疊式手機，義隆不單已經就位，而且很有潛力成為供應商。他也透露，屏下指紋晶片方面，義隆也已經在最近送樣給客戶。



最後，葉儀皓也補充，義隆去年業績成長，主要取自 Touchscreen，Touchscreen 很重要功能是帶筆，義隆去年已經開始出貨最新款，是和微軟做的，而自家去年 NB 出貨中有 48% 帶筆，今年預計會超過 50%，此外以前規格是 1.5，去年則是 2.0 的量產，這部分的單價比較高。另外，義隆去年在 Touchpad 市佔率超過新思，做到世界第一，今年在商用機種端，預計在聯想、DELL 和 HP 部分都會成長。

