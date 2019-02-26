〈光寶科法說〉去年純益年增2倍 EPS為3.42元 擬配息2.92元

光寶科 (2301-TW) 今 (26) 日召開法說會，並公布去年第 4 季與全年財報，去年第 4 季受到市場需求趨緩影響，稅後純益為 25.21 億元，季減 4.47%，但年增 9.7%，每股純益 1.08 元。去年全年稅後純益 79.57 億元，年增 2.03 倍，每股純益 3.42 元。光寶科董事會也通過每股擬配息 2.92 元，配息率約 85.4%，若以今日收盤價計算，現金殖利率約 6.2%。

光寶科去年第 4 季營收 504.69 億元，季減 5.4%，年減 6.7%，毛利率 13.41%，季減 2.36 個百分點，年增 0.1 個百分點，營益率 3.69%，季減 2.54 個百分點，年減 0.51 個百分點；稅後純益 25.21 億元，季減 4.47%，年增 9.7%，每股純益 1.08 元。

光寶科去年全年合併營收 2071.09 億元，年減 3.47%，毛利率 13.1%，年增 0.2 個百分點，營益率 3.6%，年減 0.3 個百分點；稅後純益 79.57 億元，年增 2.03 倍，每股純益 3.42 元。

光寶科指出，去年第 4 季光電部門的可見光與不可見光元件方面，受到市場需求趨緩，客戶態度觀望影響，營收季減 8%；儲存部門由於第 3 季為出貨旺季，第 4 季拉貨力道下滑，也反映記憶體市場價格跌幅，使營收季減 16%；可攜式機構件方面，因去年第 4 季處分旗下可攜式機構件部門，使營收季減 22%；資訊產品業務營收則持平。

光寶科表示，由於去年第 3 季整體營運結果優於預期，也使第 4 季在中國需求趨緩下，加上部分市場競爭加劇影響，營運表現相對下修，除營收規模減少外，產品組合也不如第 3 季佳。

光寶科董事會今日也通過去年度盈餘分派案，每股擬配發現金股利 2.92 元，配息率約 85.4%，維持歷年來一貫高配息股利政策，也是光寶科連續 3 年每股配發 2.92 元現金股利。若以今日收盤價 47.2 元計算，現金殖利率約 6.2%。