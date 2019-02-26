MOSFET產業續好 法人估大中今年至少賺進一個以上股本

MOSFET 供應商大中 (6435) 去年每股淨利 9.75 元，創下歷史新高，展望今年，因市場供不應求、報價持續上揚等態勢延續，加上大陸晶圓代工廠端可望供應較多產能等利多加持下，今年獲利將更優於去年，法人圈估有望賺進一個股本以上。大中去年合併營收為 25.12 億元，年增 30.9%，全年稅後淨利約 3.22 億元，年增一倍，每股淨利 9.75 元，獲利創新高；公司擬每股配發 7.0663 元現金股息，配息水準同創新高，殖利率達 5%。



展望今年，因 MOSFET 持續缺貨，包括世界先進董座方略等均公開證實此事，而 MOSFET 報價仍將續揚，加上英特爾 CPU 缺貨狀況已逐步改善，對於大中營運有利，再者，大中可望自大陸晶圓代工夥伴端取得更多的產能供應，眾多利多加持下，大中今年表現會比去年更好，法人圈預期，大中今年賺進一個以上的股本，應該沒有問題。