閎暉去年EPS -0.19元 擬減資逾六成 每股退還現金約6.655元

閎暉 (3311) 昨(25)日董事會通過承認去年度財報，每股虧損 0.19 元。董事會同時通過擬辦理現金減資案，減資金額約 11.938 億元，減資比率 66.55%，減資後股本約 6 億元，預計每股退還股款現金約 6.6552167 元。董事會也通過擬於 6 月 12 日召開股東會。閎暉去年合併營收為 22.51 億元，年減 1.48%，稅後淨損為 3,400 萬元，較前一年縮小 58%，以加權平均流通在外股數計算，每股虧損為 0.19 元。



閎暉總經理黃俊傑指出，為活化股東資金運用及透過調整資本結構以提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。減資金額為 11 億 9383 萬 8160 元，銷除股份 1 億 1938 萬 3816 股。以閎暉目前已發行股份總數為普通股 1 億 7938 萬 3816 股計算，預計減資比率約為 66.552167%，每股退還股款現金約 6.6552167 元；每仟股換發約 334.47833 股。減資後普通股為 6000 萬股，每股面額 10 元，共計 6 億元整；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。這項決議案將提請股東常會通過並經主管機關同意後，再依相關法令程序實施。



黃俊傑表示，閎暉過去專精於手機按鍵以及汽車零組件，但 2013 年以來因觸控智慧型手機盛行，手機按鍵需求逐步減少，閎暉朝向跨產業產品應用轉型，研發將整合橡膠、塑膠、光學等機構件的核心技術工藝擴展到非手機領域，同時針對既有汽車零組件投入新技術開發。確立應用於機構元件、汽車零組件兩大類不同產業與產品的發展方向。



機構整合元件方面，閎暉指出，除了維持傳統的手機按鍵及遊戲機產品，也拓展應用在跨產業新產品的智慧鎖模組、網通、智慧手錶錶帶等新領域，汽車零組件除穩健獲利的汽車內裝機構零組件，也開發新產品應用在 3D 玻璃車用鑰匙、汽車內裝玻璃，並研發內裝機構新技術。



黃俊傑指出，閎暉目前累積股本約 17.94 億元，主要來自歷年盈餘轉增資，由於去 (2018) 年出售蘇州閒置土地、廠房設備，加上原有資金，帳上現金約有 29 億元，除支應轉型營運與未來發展仍有餘裕，因此，希望透過此次現金減資，一方面活化股東資金運用，另一方面透過調整調整資本結構以提升股東權益報酬率。