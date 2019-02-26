中方承諾購買美國黃豆 美：不會被收買 將持續促進智慧財產權保護

美國農業部長 Sonny Perdue 表示，美國將繼續向中國施壓，要求中國在貿易談判中保護智慧財產權，就算北京已經承諾在短期內向美國購買 1000 萬噸的大豆，也不會改變。

「儘管如此，必須處理智慧財產權轉讓的結構性核心問題。」Perdue 在華盛頓發表談話。「在尚未消除中國一些非貿易壁壘的情況下，我們不會因中國的大豆訂單而被收買。」

美國總統川普總統在日前表示，由於貿易談判「富有成效」，他將推遲美國對中國商品徵收關稅的政策，如果繼續取得進展，他計劃和中國國家主席習近平舉行會談，為兩方達成協議。

以上的宣告是近期表明中國和美國正在達成一致協議，以結束長達數月的貿易戰最顯著的跡象。中美貿易戰至今為止已經導致全球經濟增長的放緩，同時也造成了市場的動盪不安。

如果這世界兩大經濟體之間沒有達成協議，美國總統川普計劃將中國進口到美國的 2000 億美元商品的關稅從 10% 提高到 25%。

中國政府去年針對美國進口的農產品進行關稅的徵收，其中包括大豆、穀物高粱和豬肉，大幅削減美國農產品運往中國的數量。在川普與習近平在 12 月達成貿易戰休戰的共識後，中國恢復購買一些美國大豆，但銷售仍遠低於關稅前的水準。

在上週五，Perdue 明確表示，中國已在白宮會議上承諾購買 1000 萬噸美國大豆。當 Perdue 被問及 1000 萬噸大豆確切的購買時間時，Perdue 回應表示將會在近期的內進行。