搶攻10億氣泡水市場商機 黑松推出首款添加膳食纖維氣泡水

看好氣泡水商機，飲料大廠黑松 (1234) 首度推出氣泡水，董事長張斌堂表示，氣泡水近幾年相當火熱，市場不斷成長，黑松決定推出強調健康的 FIN 纖氣泡水搶市，是台灣第一款添加膳食纖維的氣泡水。張斌堂指出，台灣地區即日起在各便利超商量販通路陸續上架，目前正和大陸地區洽談上架事宜，暫時將會鎖定北京和天津便利商店上架。至於售價，台灣訂價為 35 元，大陸售價約在人民幣 8.9 元。



張斌堂指出，根據統計，台灣氣泡水市場規模約 10 億，相較於國外雖不大，但有明顯成長幅度，FIN 纖氣泡水主要強調健康概念，讓身體無負擔。



張斌堂指出，追求健康已成趨勢，年齡稍長人對碳酸飲料接受度漸降低，今年新推出不添加糖分、無色素及香料的纖氣泡水。



張斌堂表示，根據調查，台灣民眾膳食纖維比建議值缺少約 30%，FIN 纖氣泡水具有三大特色，包括添加日本專利膳食纖維，每瓶含有 7.65 公克日本專利素材 Fibersol-2 約等於 3 顆蘋果的纖維含量，可促進場道蠕動，幫助消化；加上使用五道濾淨工法；以及產品使用無菌冷充填製程，氣泡細緻持久等。