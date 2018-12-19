〈黑松營運展望〉黑松標售深坑工業土地 最快明年6月後進行

老牌飲料廠黑松 (1234-TW) 積極活化資產，董事會通過位於新北市深坑逾 1.17 萬坪工業用地，預計扣除營運所需 4278.1 坪土地外，其餘 7444.48 坪土地將公開標售，黑松對此乙種工業區土地標售案，最快將在明年 6 月以後進行。

黑松今 (19) 日在交易所召開法說會，在全台工業區土地因台商回流而呈現需求大增的同時，公司董事會決議標售新北市工業用地決議，成為會中焦點，黑松指出，子公司松新公司持有的萬餘坪深坑土地，是承接台新染整公司股權而取得，帳面價值 11.14 億元，經董事會決議處分後，通知現有在預計標售土地的承租戶欣欣客運搬遷，也必須經過長達 6 個月的前置時間，黑松對此工業區土地標售，仍須經甄選地產代理商辦理開標的程序。

黑松董事長張斌堂表示，保留深坑原持有的土地營運所需 4278.1 坪土地，主要是因目前在大台北地區，黑松仍需要有大型土地供自動販賣機維修、代理的金門高梁酒倉儲使用。

張斌堂今日出席法說會時指出，黑松一度有意將此位於新北市深坑的工業用地變更為住宅區使用，但變更過程面臨包括捐地等繁雜程序，也考慮開發為廠辦、倉儲、物流中心運用，但本身並非地產開發專業，因此決議以活化資產等角度，以現有工業用地辦理標售，未來將交由有能開發能力的得標開發商進一步開發。

黑松在 2012 年委由戴德梁行標售微風停車場土地 1344 坪，最後由潤泰創新 (9945-TW) 得標，總金額高達 81.99 億元得標，較底價 57.88 億元高出 24.11 億元，換算每坪單價高達 609.57 萬元。

黑松股價今天在標售土地的潛在利得加持下，盤中股價大漲，一度來到 31.3 元，盤中漲幅為 8.3%，終場收在 29.8 元，上漲 0.9 元或 3.11%，成交量為 315 張。