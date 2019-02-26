【華冠投顧】台股漲勢告一段落了嗎?!連假前夕要抱股票嗎?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、3545 敦泰、3034 聯詠、4947 昂寶 KY、2327 國巨。

台股盤勢分析:

風險

台北股市早盤小漲 + 12 點開出，早盤在中、小型的推升下，指數成功『挑戰年線』；不過在權值類股的壓抑下，指數終場小漲 + 0.62 點作收，收在 10391 點，成交量 1393 億。

上星期五給台股的目標…『挑戰年線』，今天台股正式達陣!! 但是對於接下的『年線保衛戰』，武傑建議投資朋友中性看待即可。原因還是如我們先前所說的… 多頭從 1/4『破底翻』至今，指數已經大漲千點；在賣壓沒有宣洩下，盤勢等期的是一個時間點。目前看來… 台股正式回補『空方缺口』，加上權值股買盤開始轉弱；因此，建議投資朋友在此處不可躁進，務必留意短線『風險』!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4944 兆遠、8121 越峰、6158 禾昌、3293 鈊象、6477 安集、6113 亞矽、8046 南電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6111 大宇資、5234 達興材、6426 統新、3444 利機、1569 濱川、3376 新日興… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。